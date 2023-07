MORZINE (FRANCIA)(ITALPRESS) – Carlos Rodriguez ha vinto la 14a tappa del Tour de France 2023, la Annemasse – Morzine (Portes du Soleil) di 152 chilometri. Lo spagnolo della Ineos Grenadier ha prima recuperato su Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, staccandoli poi nell’ultima discesa: seconda vittoria in solitaria per la compagine della Gran Bretagna dopo il successo di ieri di Michal Kwiatkowski. Tappa spettacolare culminata nell’ultima salita del Col de Joux Plane dove la maglia gialla e lo sloveno hanno infiammato la corsa: il corridore della UAE è arrivato in seconda posizione grazie alla volata finale, ma a guadagnare in classifica generale è stato il leader della corsa grazie agli abbuoni. Vingegaard resta dunque in maglia gialla con 10″ di vantaggio sullo stesso Pogacar e conquista anche la maglia a pois. Domani si continua a salire: Les Gets (Portes du Soleil) – Saint-Gervais-Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).