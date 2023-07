Tragedia nella tarda mattina di oggi in via San Francesco, a Formigine in pieno centro storico. Un uomo di 40 anni è morto a seguito delle esalazioni provocate da un incendio sviluppatosi nella mansarda in cui viveva. Da prime stime il rogo si sarebbe sviluppato da un materasso.

Ancora in corso di accertamento però le reali cause dell’incendio. Sul posto i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri e il magistrato di turno. Sul corpo dell’uomo sarà effettuata l’autopsia.