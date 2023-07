I Carabinieri della Stazione di Mirandola, la scorsa notte nel corso di un servizio perlustrativo, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in Piazza Costituente per verificare alcuni movimenti sospetti di una persona nei pressi del parcheggio per le biciclette.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di fermare ed identificare la persona, 44enne, il quale sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di una cesoia della lunghezza complessiva di 27 cm., dagli accertamenti risultata utilizzata per asportare una bicicletta.

Il velocipede è stato recuperato e restituito all’avente diritto, mentre l’utensile è stato posto in sequestro.

La persona è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.