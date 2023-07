Le prossime settimane si presentano estremamente ricche di iniziative sul territorio appenninico, tra arte, cultura, sport, feste ed eventi per tutta la famiglia.

Lunedì 17 luglio appuntamento serale ormai irrinunciabile con le presentazioni letterarie del ciclo Piazza Parola: alle 21 in piazza delle Armi (in caso di maltempo al Teatro Bismantova) si parlerà insieme agli autori de “Il convento della discordia” di Michela Rivetti, con l’incontro moderato da Paola Corradini, e “Castrum Novum” di Margot Pilleri e Danilo Amorosi, con la moderazione di Thomas Predieri. Quello della Corradini è un romanzo storico ambientato a Reggio all’inizio del ‘500, un momento di tumulti e si sviluppa tra politica, inganni, affetti e ombre minacciose. Quella del libro della Pilleri (già autrice e regista di un documentario sulla Pietra di Bismantova) scritto con la collaborazione della “memoria storica” di Danilo Amorosi, si tratta di un’anteprima assoluta. Tratta dell’evoluzione del Centro storico di Castelnovo e in particolare dello stretto legame tra il fortilizio sulla cima di Monte Castello e le case più antiche del borgo.

Venerdì 21 luglio dalle 19.30 prende il via il ciclo di serate organizzate e proposte dall’Associazione del Centro Commerciale Naturale di Castelnovo, che proseguiranno fino a fine agosto, tra gastronomia, musica e animazione per tutta la famiglia: si parte con una serata dedicata agli sport e i giochi di una volta in via Roma; in piazza Gramsci torna “Direzionale a colori”, con musica e animazione a tema, dedicata al colore rosa. Altre attività sono previste anche in piazza Peretti e in piazza Martiri. In occasione della serata ci saranno i negozi aperti.

Venerdì 21 e sabato 22 luglio torna anche la festa della frazione di Berzana, dalle ore 20.

Sabato 22 e domenica 23 luglio c’è grande attesa per il Felina Festival, due giornate per celebrare i 150 anni della Banda musicale di Felina, ma anche per valorizzare le eccellenze del territorio.

Sabato alle 21 in piazza della Resistenza ci sarà il Concerto della Banda giovanile dell’Appennino Reggiano e poi a seguire quello della Montechiarugolo Folk Band “Tullio Candian”. Domenica 23 luglio dalle ore 9 per tutto il centro di Felina ci saranno il Mercato del Contadino con la Comunità di Slow Food, espositori, gastronomia, laboratori, degustazioni e animazione con sfilata di bande musicali per le vie del paese. Il programma completo è a disposizione sul sito del Comune di Castelnovo Monti.

Sabato 22 luglio al Lago di Virola si terrà anche una gara di pesca a coppie con la modalità “Prendi e molla”, dalle 15 alle 20.

Sempre sabato 22 luglio, dalle 22 nella distesa estiva del centro polifunzionale Onda della Pietra è previsto un grande “Schiuma party”.

Domenica 23 luglio torna anche in piazza Peretti dalle 8.30 il Mercatino dell’antiquariato con hobbysti.

Infine domenica, in piazza Gramsci a partire dalle 15, torna l’evento del Gaom, l’associazione umanitaria che da oltre 30 anni porta volontari e aiuti in Etiopia, “Questa notte per l’Africa”, con gastronomia, sfilata canina e intrattenimento musicale.