Sono rientrati da poche ore a Kahla gli studenti e le studentesse che quest’anno, in un viaggio di scambio vissuto a stretto contatto con i coetanei delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Bismantova, hanno partecipato alle iniziative per il 25 aprile, rendendole davvero speciali e da ricordare. Insieme a loro sono state a Castelnovo, come ormai abitudine da anni, anche le delegazioni dei comuni europei gemellati, che oltre a Kahla sono Voreppe (Fra) e Illingen (Ger). Tutti insieme hanno dato vita a una giornata davvero molto partecipata: alla mattina il corteo accompagnato dalla Banda di Felina ha toccato i monumenti e luoghi del paese che testimoniano il periodo della guerra e della Liberazione. Poi la visita a casa della partigiana Giacomina Castagnetti, memoria storica della Resistenza in montagna. A seguire al Teatro Bismantova i saluti istituzionali, le testimonianze portate dai ragazzi che hanno preso parte ai Viaggi della Memoria e un intervento canoro corale dei circa 80 tra ragazzi e ragazze del progetto di scambio, che hanno cantato insieme, italiani e tedeschi, Bella Ciao e Blowing in the wind, a testimoniare un’opera di trasmissione della memoria quanto mai importante.

Nel pomeriggio, infine, si sono svolte le premiazioni del concorso Rendere visibili i punti di vista, promosso nell’ambito del progetto “Kahla e Castelnovo ne’ Monti. I giovani protagonisti del legame che ci unisce”. Ad essere premiata è stata l’opera di Aurora Marziliani come migliore tra le finaliste del concorso, che era rivolto ai giovani dagli 11 ai 34 anni, promosso dal Comitato Gemellaggi di Castelnovo, il Comune di Castelnovo e il Comune di Kahla (Germania, nella regione della Turingia). Le ragazze e i ragazzi di Castelnovo ne’ Monti e di Kahla potevano presentare opere quali fotografie, disegni, collage e dipinti, le migliori per ciascun comune sono state selezionate da una giuria composta da artisti e fotografi locali. A Castelnovo: Ermanio Beretti, Debora Costi, Mimmo Reverberi, Simona Sentieri, Gloria Vannicelli.

L’esposizione delle opere finaliste di Castelnovo e Kahla è visitabile nel foyer del Teatro Bismantova fino al 12 maggio, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, e comunque sempre negli orari di apertura del cinema-teatro. La stessa mostra verrà inaugurata a Kahla il 3 maggio, in occasione delle celebrazioni della fine del secondo conflitto mondiale, i cittadini dei due comuni potranno così scoprire i due paesi attraverso l’interpretazione creativa dei loro concittadini più giovani.