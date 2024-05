Venerdì, 10 maggio, tornano le Storie in salita, per una giornata di sogni e sognatori: l’evento è organizzato dal coordinamento pedagogico dell’Unione Montana, in collaborazione con le istituzioni educative e culturali del territorio. Sarà una giornata dedicata all’ascolto della magia delle storie, per adulti e bambini, che coinvolgerà le scuole d’infanzia e i nidi di tutti i comuni dell’Unione Appennino.

Il programma prevede a Carpineti al nido d’infanzia La mongolfiera, “A nanna con un sorriso” alle ore 16.30; alla scuola d’infanzia e nido “Amorotti Bazzani” alle ore 16.30 e alla scuola d’infanzia delle casette alle 17.30 “Fantasticando tra i sogni”; alla scuola d’infanzia Arcobaleno di Carpineti “L’omino del blu” alle ore 18.

A Casina alla scuola d’infanzia Fantamagia “Un barattolo di sogni” alle ore 16; alla Biblioteca di Casina e alla scuola parrocchiale e nido Sacro Cuore “Un barattolo di stelle e sogni” alle ore 16.30; alla scuola d’infanzia di Paullo “Congiunzioni tra sogni e sognatori” alle ore 17. Alle 18 merenda insieme in Biblioteca a Casina.

A Castelnovo Monti alla scuola d’infanzia di Felina “Sogni…amo” alle ore 16.30; al nido d’infanzia Arcobaleno di Castelnovo “I sogni sono desideri” alle ore 17.30, tra letture e laboratorio creativo; al nido d’infanzia Mater Dei “Viaggio tra parole, immagini, sogni, cuori coraggiosi e magici” alle ore 17.30; alla scuola d’infanzia statale della pieve “Lettura itinerante: sogno o son desto?” alle ore 18. Ai partecipanti è chiesto di essere muniti di torcia e telo per sedersi. Alla Biblioteca Crovi di Castelnovo “Parole e stelle per sognare” alle ore 20.30. Ai partecipanti è chiesto di portare una tazza e l’abbigliamento consigliato è il pigiama.

A Toano, alla scuola d’infanzia di Quara “Sogni e sognatori. L’albero dei racconti” dalle ore 9.30; alla scuola d’infanzia e scuola primaria di Toano “Letture da sogno tra terra e cielo”, dalle ore 9.45 alle 11.15. Alla scuola d’infanzia e primaria Il sorriso di Clara di Cavola, in collaborazione con biblioteca Quarta Dimensione, “Un pomeriggio da sogno” alle ore 16.15, con letture itineranti per sognare insieme.

In comune di Ventasso, alla scuola d’infanzia di Ramiseto “Il barattolo di stelle nel nostro piccolo cielo”, dalle ore 9.45 alle 11.15; alla scuola d’infanzia di Busana, Collagna, Ligonchio, “Il barattolo di stelle: tre scuole unite sotto un unico sogno” dalle 9.30 alle 12 presso la Biblioteca comunale di Collagna, in Piazza Caroli; al micronido Il Leprotto di Busana “I Sogni Son Desideri” alle ore 16; al micronido Fiocco di Neve di Ramiseto “Blu come il colore dell’infinito… non vedi mai la fine del mare non vedi mai la fine del cielo” alle ore 16.30.

A Vetto alla scuola d’infanzia e nido Il ciliegio “Un racconto per sognare”, alle ore 16, con un percorso itinerante dal polo d’infanzia agli storici terrazzamenti a monte del paese. Infine a Villa Minozzo, alla scuola d’infanzia di Case Bagatti e scuola d’infanzia di Minozzo “Un venerdì di sogni e sognatori: con la testa tra le nuvole” alle ore 17.30; alla scuola d’infanzia di Villa Minozzo e al nido Abete Bianco, “Per fare le stelle serve il pennarello piccolo” e “I sogni sono fatti di nuvole”, dalle ore 16.45.