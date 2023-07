Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione del sottovia, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Forlì.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di esazione pedaggio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 17, alle 6:00 di martedì 18 luglio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Riccione o Pesaro.