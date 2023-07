I Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, hanno arrestato un 24enne bolognese, pregiudicato, disoccupato, celibe, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un ordinario servizio volto alla prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo via Caduti di Casteldebole a Bologna. I due uomini, un 38enne nato a Rimini, ma residente a Bologna e un 24enne bolognese, poi successivamente arrestato, volti noti ai militari in virtù dei loro trascorsi, alla vista della pattuglia hanno smesso di confabulare tra loro assumendo un atteggiamento nervoso, cercando altresì di dileguarsi per sottrarsi al controllo. Il 24enne, che inizialmente e spontaneamente ha consegnato ai militari due involucri di hashish avvolti all’interno di una cartina bianca, del peso complessivo pari a 7,75 grammi circa, è stato sottoposto dai militari a perquisizione personale e trovato in possesso di un’altra dose di hashish del peso di circa 1,50 grammi più un “panetto” della stessa sostanza stupefacente complessivamente del peso di 98,87 grammi circa. Sulla propria persona il 24enne deteneva anche una somma in denaro contante pari a 500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Il 38enne invece è risultato negativo al controllo. La droga e i soldi sono stati sequestrati.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 24enne arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale processo con rito direttissimo.