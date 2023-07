Ha inizio giovedì 20 luglio la seconda parte della rassegna di teatro per famiglie Incanti di stelle. L’associazione Quelli del 29 propone lo spettacolo “Abbracci” presso Villa Pace alle ore 21.00 ad un costo di 5 euro per il biglietto intero e di 3 euro per il ridotto. Seguiranno altre due recite il 27 luglio e il 3 agosto.

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? E’ necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Lo spettacolo, della compagnia Teatro Telaio, è consigliato a bambini da 3 anni in su. Si invita a portare con sé un telo/plaid per sedersi. In caso di maltempo gli spettacoli sono annullati. Per tutte le info consultare il sito comunale.