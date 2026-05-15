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«Venti di storie soffiano nel paese di Tarot. Un paese dove le parole si sono rimpicciolite, accorciate fino a sparire. Ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano la meraviglia»: il gruppo autorale del Teatro dell’Orsa introduce A Ritrovar le Storie, spettacolo intergenerazionale dai 5 anni ai 105 anni che martedì 19 maggio alle ore 18 sarà in scena al Teatro Herberia di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, nell’ambito della programmazione di avvicinamento di reggionarra 2026.

Il Teatro Herberia si trova in Piazza Antonio Gramsci 1b a Rubiera (RE).

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Contatti: Biblioteca 0522 622257, biblioteca@comune.rubiera.re.it. Info replica a Rubiera: https://www.reggionarra.it/event/a-ritrovar-le-storie/.

Info Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.