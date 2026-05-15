Rapida attenuazione della nuvolosità al mattino a partire dai settori emiliani occidentali con precipitazioni in esaurimento. Precipitazioni sparse sul resto del territorio regionale, localmente anche a carattere di rovescio. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti sulle province centro occidentali, con residue precipitazioni in Romagna. Sereno ovunque dalla sera.
Temperature minime stazionarie tra 10 e 13 gradi. Massime in lieve aumento con valori tra 17 e 21 gradi. Venti deboli da ovest/ nord ovest. Mare poco mosso.
(Arpae)