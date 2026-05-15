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Mercoledì 20 maggio il Teatro Bismantova ospiterà un incontro con Ameya Gabriella Canovi, psicologa, PhD e autrice tra le più conosciute in Italia per il suo lavoro sul tema delle relazioni familiari e della dipendenza affettiva. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca Crovi, si terrà alle ore 21 ed è a ingresso libero, senza prenotazione.

Al centro della serata la presentazione del libro “Le stelle non sono mai sole” (Vallardi editore), un volume che affronta il tema degli incontri e delle relazioni come occasioni di crescita, trasformazione e consapevolezza personale. Attraverso riflessioni ed esperienze, Canovi accompagna il lettore in un percorso che invita ad aprirsi agli altri senza perdere la propria identità, riconoscendo nelle relazioni uno specchio attraverso cui comprendere meglio se stessi.

“Le stelle non si aggrappano, si guardano tra loro e in modo creativo compongono relazioni, melodie, sinfonie”, scrive l’autrice, utilizzando l’immagine delle stelle per raccontare rapporti fondati sull’equilibrio, sul rispetto reciproco e sulla capacità di restare unici pur stando vicini agli altri.

Nel libro vengono affrontati i diversi tipi di relazione – romantiche, familiari, amicali, lavorative – ma anche il rapporto con la malattia e con le proprie fragilità, mostrando come ogni incontro, anche quando complesso o doloroso, possa diventare occasione di cambiamento e rinascita.

La serata sarà arricchita da interventi artistici con le “gocce attoriali” di Paola Giampellegrini e Federico Tamburini, oltre alle improvvisazioni musicali di Davide Castellari, in un intreccio tra parole, musica ed emozioni che accompagnerà il dialogo con l’autrice.

Sarà anche possibile acquistare il libro grazie alla collaborazione con Il Giocolibro di Castelnovo Monti, e farsi firmare la propria copia dall’autrice.