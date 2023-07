La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria coordinate dal Procuratore Capo di Bologna, Dott. Amato, ha provveduto al sequestro preventivo di urgenza dell’immobile denominato “Ex Caserma Masini”, struttura sita tra via Borgolocchi e via Orfeo, di circa 7.500 mq., composta da diversi fabbricati ed uno spazio interno, arbitrariamente occupata dal collettivo “Luna” dal 26 aprile 2023.

Nell’ambito del più generale contrasto ai reati di occupazione illegale, la Procura della Repubblica, nei mesi compresi tra la fine del 2022 e il luglio 2023 ha emesso oltre 10 provvedimenti di sequestro preventivo di immobili illegalmente occupati da diversi collettivi, i quali sono stati eseguiti dalla Questura di Bologna mediante altrettante attività di sgombero.

In tutti questi casi l’applicazione della citata misura cautelare reale si è resa necessaria, anche in considerazione delle condizioni e caratteristiche strutturali in cui versa l’immobile, per tutelare gli occupanti stessi da eventuali pericoli o danni, oltre a garantire la proprietà e la collettività da conseguenze o dalla commissione di altri reati, evitando, così, che la libera disponibilità dell’immobile possa aggravare, protrarre o agevolare le conseguenze del reato stesso.

Lo sgombero dell’ex caserma Masini, eseguito in data odierna, e reso urgente e necessario per la protrazione dell’occupazione e per la precarietà e pericolosità del sito, ha visto l’impiego di oltre 150 uomini, costituiti da reparti inquadrati e forze territoriali, sotto il coordinamento di un Dirigente della Questura. Nell’ambito di tale servizio, dopo aver rimosso gli ostacoli posti sugli accessi esterni, personale della Digos ha sottoposto a sequestro preventivo la struttura che, affidata in custodia alla proprietà, è stata messa a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.