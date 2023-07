Sarà il giardino del MAF di viale della Rinascita ad ospitare l’edizione 2023 di “An ghin gò”, la rassegna di teatro ragazzi organizzata dal Comune di Finale Emilia, con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

“Tante, tantissime storie… storie di legno”, il titolo della rassegna che si aprirà domenica 23 luglio, alle ore 21, con “Le sorelle Van Stories”, a cura di Fondazione Aida di Verona. Due sorelle girovaghe e un po’ strampalate arrivano in città con il loro furgoncino, cantando a gran voce e trascinando un’enorme valigia. Attirano così l’attenzione del pubblico, per proporre agli interessati una merce rara e più che preziosa: le fiabe.

Domenica 30 luglio le “Storie di legno” occuperanno interamente pomeriggio e sera nel giardino del MAF e nella Biblioteca Giuseppe Pederiali. Alle ore 16.00 arriverà il Ludobus, un furgone carico di giochi e giocattoli realizzati dallo street game designer di San Benedetto del Tronto, Manuel Pucci. Nella Sala Ragazzi della Biblioteca si terranno, invece, le letture “Se incontrassi… una storia?”, a cura delle volontarie di “Nati per leggere”. Dalle ore 19.00 maccheronata e storie fritte in compagnia: una cena solidale a favore delle comunità alluvionate della Romagna, a cura di Croce Rossa Italiana e AMO Finale Emilia. Alle ore 21.00, un grande classico: “Pinocchio, storia di un burattino”, fiaba musicale proposta dalla Filarmonica Cittadina “G. Andreoli” di Mirandola, diretta dal maestro Gianni Malavasi, con brani musicali a cura di Enrico Tiso e voce narrante di Matteo Papotti.

Durante le attività della giornata sarà attivo il servizio di prestito bibliotecario.

La rassegna “An ghin gò” si concluderà, infine, domenica 6 agosto con lo spettacolo di teatro di figura e d’attore, con marionette, pupazzi e burattini, a cura di Giorgio Gabrielli di San Benedetto Po: “Legno, diavoli e vecchiette… Storie di Marionette”, il titolo della rappresentazione, che inizierà alle ore 21.00.

LE SORELLE VAN STORIES, domenica 23 luglio, ore 21.00, giardino del MAF, viale della Rinascita, Finale Emilia

Fondazione AIDA, riconosciuta dal ministero della Cultura, dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione del Veneto, organizza e produce stagioni teatrali rivolte alle scuole e alle famiglie, propone inoltre percorsi di formazione e iniziative di prosa, incontri con persone del mondo della cultura e dell’attualità.

Lo spettacolo che arriva, a bordo di uno sgangherato pulmino, nel giardino della Biblioteca Pederiali, è “Le sorelle Van Stories”: Anny e la dottoressa Aliciandi sono sorelle opposte. Una più avventurosa e l’altra più precisa, scienziata. La loro missione è girare per il mondo alla ricerca della fiaba perfetta. Quando si fermano in un posto raccontano tutte le fiabe ascoltate, lette, vissute fino a quel momento e poi… vengono scelte e (per chi vuole) raccontate dagli spettatori. Insieme a loro ci sarà il fedelissimo Igor, il tecnico. Un viaggio in tutti i continenti attraverso le fiabe, le storie tipiche, le vicende, gli aneddoti, le tradizioni di ogni Paese: dall’Europa all’Africa, dai nativi americani ai giapponesi, dalle storie raccolte da Mandela alle storie riunite da Calvino, passando per Collodi e Rodari. Il pubblico sarà immerso nelle varie storie, si immedesimerà nei vari personaggi folkloristici, parteciperà alle vicende attraverso narrazioni, musiche, giochi coinvolgenti, scene mimate, coreografie, pupazzi, piccoli quiz.