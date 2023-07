Il secondo dei due appuntamenti del Festival Mundus 2023 a Carpi è all’insegna della musica d’autore italiana con “In concerto con Enzo”, Paolo Jannacci in trio rende omaggio a suo padre Enzo, celebre cantautore milanese scomparso nel 2013.

Alla voce e al pianoforte del figlio Paolo si uniscono Stefano Bagnoli (batteria), Daniele Moretto (tromba), Marco Ricci (basso elettrico) in una serata tra brani jazz originali e le canzoni più care al pubblico di Enzo.

Il poetastro come amava definirsi, è una figura fondamentale per la storia del cantautorato italiano, nei suoi brani era capace di unire situazioni e mondi lontani tra loro grazie alla sua ironia e ai testi sempre in bilico tra allegria e tristezza. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola con il suo sguardo, poetico e bizzarro; queste eredità la porta in scena suo figlio Paolo che insieme alla band regala al pubblico una serata di grande musica e poesia.

Con le parole di Paolo Jannacci: “Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni del papà, sapendo che io fossi la persona più indicata per farlo.

Ho deciso di offrire al pubblico uno spettacolo di canto e musica, che comprende il mio repertorio di brani jazz originali e le canzoni di Enzo più care al pubblico e alla mia famiglia”.

Informazioni di biglietteria Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com

Per maggiori info: ATER FONDAZIONE Tel 059 340221 mundus@ater.emr.it– www.ater.emr.it fb: festivalmundus

Per info e prenotazioni

COMUNE DI CARPI teatrocomunale.carpidiem.it InCarpi, Piazza dei Martiri, 64 c/o Palazzo dei Pio – Sala Ex Poste – incarpi@comune.carpi.mo.it – 059 649255 – Da martedì a domenica – Ore 10-17.30 (chiuso il lunedì)

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in Piazza Martiri, 72.