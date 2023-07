A causa di lavori in corso per la sostituzione di un tratto di condotta addutrice, si stanno verificando cali di pressione nella rete idrica di Montecchio. Le squadre di IRETI stanno lavorando per ripristinare al piú presto la tubazione. L’erogazione dell’acqua alla rete é tuttavia assicurata tramite derivazioni secondarie. Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.