Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 20, alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 del Brennero.