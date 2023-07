Continua in un susseguirsi di proposte di grande interesse l’estate di Castelnovo Monti, anche nei prossimi giorni davvero ricchissimi di eventi tra letteratura, cultura, arte, tradizioni, sport, feste e attrazioni per tutti.

Lunedì sera si torna in centro storico con le presentazioni letterarie di Piazza Parola e un appuntamento speciale: “Aspettando Giano”, il festival di cinema, scienza e filosofia che si terrà ad ottobre a Castelnovo Monti (www.giano-festival.it). Il 24 luglio alle ore 21, in piazza delle Armi, nel centro storico di Castelnovo, saranno presentati i libri “Computer. Storia dell’informatica da Babbage ai nostri giorni” e “The power law. Il venture capital e la creazione del nuovo futuro” con Armando Sternieri, Presidente e amministratore delegato di Energee3 e thedotcompany, partner del Comune di Castelnovo nell’organizzazione del Festival Giano. Dialogherà con lui il Vicesindaco e Assessore alla cultura di Castelnovo Emanuele Ferrari (per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. In caso di maltempo, ci si sposterà al Teatro Bismantova).

Da mercoledì 26 e fino a domenica 30 luglio al Parco Tegge di Felina, va in scena “Tegge Futurfestival”, cinque giornate di incontri sui temi dell’innovazione, sostenibilità ed economia circolare, ma anche gastronomia e animazione. Nelle giornate di mercoledì, giovedì, e venerdì le attività saranno dalle ore 17, sabato e domenica tutto il giorno. L’idea del Festival nasce dal desiderio di trasformare il Parco Tegge in un luogo aperto alle giovani generazioni, dove divertimento e riflessioni sui diversi temi della contemporaneità possano intrecciarsi, in un momento storico di grandi cambiamenti sociali e ambientali. Si parlerà con esperti e testimoni diretti di temi quali sostenibilità, economia circolare, innovazione, anche attraverso le storie di alcune aziende locali che hanno deciso di fare investimenti importanti in questa direzione. Maggiori informazioni su www.parcotegge.it.

Mercoledì 26 luglio nell’ambito delle attività proposte dai commercianti di Castelnovo ci sarà la Festa del Borgo: dalle ore 19 saranno celebrati i personaggi che hanno reso vivo e colorato il Centro storico del paese, attraverso immagini, musica ed attività per tutte le età, stand gastronomici con piatti tipici locali.

Diverse iniziative sono poi in programma a Gatta organizzate dalla proloco, tra musica e commedia, a favore della Fondazione Grade Onlus per sostenere la ricerca sui linfomi: mercoledì 26 luglio la commedia di Artemisia Teater con Antonio Guidetti “Alfio, Delfo e l’Alberta” (Mulino di Gatta, ore 21); venerdì 28 ci sarà invece, nella stessa location, il concerto delle Canne da Zucchero, cover band di Zucchero “Sugar” Fornaciari; infine sabato 29 luglio il concerto de Lassociazione, band folk-rock dell’Appennino, sempre alle ore 21 e sempre al Mulino di Gatta. Per informazioni su tutte le serate: 349 1206710. Sarà attivo il punto – ristoro.

Giovedì 27 luglio straordinario appuntamento per il “NonFestival” artistico e culturale “L’Uomo che Cammina”: il reading poetico di Roger McGough alle ore 21 in piazza delle Armi (in caso di maltempo al Teatro Bismantova). “Prendi le parole per mano che siano loro a condurre la danza” è il titolo del reading: McGough è un poeta, drammaturgo e autore per bambini, un riferimento nella cultura inglese da molti anni. Nella sua carriera autoriale vanta pubblicazioni di grande successo, collaborazioni e incontri con i Beatles, Bob Dylan, Marlon Brando, Allen Ginsberg, Pete McCarthy e molti altri (Info: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).

Venerdì 28 luglio al Centro Coni, dalle ore 18 ci saranno anche le gare di atletica dei Giochi internazionali del Tricolore, categorie ragazzi, cadetti, allievi.

E sempre venerdì 28 luglio tornano le iniziative proposte dai commercianti, in particolare una serata dedicata ai cibi di strada e mercatino dell’oggettistica, con intrattenimento musicale, animazione per bambini e negozi aperti (in tutto il centro dalle 19.30. Info: facebook e istagram Castelnovo C’Entro). Nello specifico in via Roma ci sarà il “vintage food” con truck food e mercatino vintage, musica dal vivo con “Dance Gilioli” e Living Rocks; all’Isolato Maestà intrattenimento musicale con Dj set e stand gastronomico a cura della Macelleria Ugoletti; in piazza Gramsci sarà la serata blu del ciclo “Direzionale a colori”, con gonfiabili e giostre, “Pompieropoli” per i bambini, intrattenimento musicale con il gruppo “I Monelli”, polenta cotta a legna in caldera a cura del Circolo di Costa de’ Grassi; in piazza Peretti giochi e animazione per bambini, e lo spettacolo di danza aerea a cura di Onda della Pietra; in piazza Martiri della Libertà intrattenimento musicale con il gruppo “Fuori Controllo” e stand gastronomico a cura del Forno Simonazzi. Nel corso della serata, spettacolo itinerante “Mangiafuoco e le farfalle luminose”.

Domenica 30 luglio torna anche il Mercatino dell’antiquariato con Hobbisti, in piazza Peretti dalle 8.30.

A Gatta le canzoni di Zucchero, la commedia dialettale e il concerto de Lassociazione

Nelle prossime serate, dalle 21, il teatro naturale del mulino di Gatta accoglierà, come ogni estate da diversi anni a questa parte, alcuni spettacoli.

Mercoledì (26 luglio) la rassegna sarà inaugurata dal noto attore reggiano Antonio Guidetti che, con l’Artemisia Teater, interpreterà la commedia umoristica dialettale in due atti “Alfio, Delfo e l’Alberta. Dùu campanòun e ‘na serta”.

Venerdì (28 luglio), per gli amanti di Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, sarà invece possibile ascoltare i successi del cantautore di Roncocesi, interpretati dal gruppo Canne da Zucchero di Cavriago, con cantante Francesco Ottani.

Sabato (29 luglio), per gli appassionati del folk-rock, e non solo, si potrà infine assistere al concerto de Lassociazione, gruppo musicale nato nel 2009 sull’Appennino di Reggio Emilia.

Gli eventi sono organizzati dalla Croce verde di Villa Minozzo assieme alla Fondazione Grade (Gruppo amici dell’ematologia di Reggio Emilia) e in collaborazione con il Comune di Castelnovo Monti. “Abbiamo confermato, dopo la positiva esperienza maturata lo scorso anno, la nostra disponibilità a coordinare questa manifestazione – sottolinea Elio Ivo Sassi, a nome della pubblica assistenza villaminozzese – che è giunta alla sua settima edizione. Gatta e San Bartolomeo sono da sempre un territorio in cui la nostra realtà è radicata. Un ringraziamento particolare va ai volontari del luogo, e non solo, che anche in questa occasione offrono il loro prezioso contributo”.

Il mulino di Gatta e l’area circostante sono stati messi gratuitamente a disposizione, come sempre, dal proprietario Mino Gatti, che è pure uno dei principali riferimenti a livello organizzativo degli eventi estivi ospitati nel suggestivo luogo. Durante le serate sarà possibile visitare l’interno dell’antico opificio.

“L’edificio – spiega Gatti – risale al 1425 ed era fornito di cinque macine. Nel 1864 venne restaurato ed ammodernato. Nel 1920 furono tolte due macine per far posto ad una turbina elettrica da quaranta chilowatt. Di giorno si macinava e di sera si produceva energia a centodieci volt, che serviva gli abitanti di Gatta e dei borghi limitrofi. Il mulino funzionò fino ai primi anni sessanta. Poi, anche a seguito della minore portata d’acqua del fiume Secchia, concluse la sua attività”.

Per gli spettacoli saranno disponibili settecento posti a sedere e un punto di ristoro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 349 1206710.