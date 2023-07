Un’estate ricca di iniziative a Pavullo ma non solo nei fine settimana. Per i mesi di luglio e agosto infatti l’amministrazione ha proposto, con il sostegno anche di Confesercenti Area del Frignano, come l’anno scorso, le aperture serali dei negozi il martedì sera con eventi e musica in centro storico.

“E’ un’iniziativa – commenta Maria Fabbri, Direttore Confesercenti Area del Frignano – che sta andando molto bene, soprattutto per i ristoranti e i bar. Il paese così facendo si anima anche durante la settimana ed è un’occasione per fare un giro in centro e acquistare nei negozi di prossimità”.

“Il primo bilancio per ora è positivo. Il nostro centro deve animarsi, soprattutto in estate e si deve continuare a percorrere la strada del sostegno alle attività del territorio e il commercio locale” conclude Fabbri.