Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 25 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord o di Altedo.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 26 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 27 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, in direzione Padova.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, di percorrere la SP20, la SS64, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud. Si precisa che la stazione di Ferrara sud, sarà chiusa in uscita da entrambe le provenienze Padova e Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 27 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 28 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in direzione Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la SS64, la SP20, per rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 luglio, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4 ed entrare in autostrada alla stazione di Padova industriale sulla A13.