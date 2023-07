Nell’ambito delle attività istituzionali della Polizia di Stato ed in particolare dei servizi disposti dalla Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia, si sono svolti anche in questo week-end i controlli di routine sulle strade che portano alle principali località turistiche del nostro Appennino.

Ad organizzarli il personale del distaccamento di Castelnovo ne’ Monti, che nella sola giornata di domenica ha messo in campo tre pattuglie automontate, coordinandosi con le altre forze di polizia presenti sul territorio ed in particolare con Carabinieri e Polizia locale.

L’attenzione degli agenti si è concentrata soprattutto su di un centinaio di motociclisti, i quali sono stati fermati e controllati per la verifica del possesso dei documenti di guida e circolazione, nonché per accertare la regolarità dei dispositivi tecnici e del motore.

In particolare, due centauri sono risultati in evidente stato di ebrezza e per questo denunciati all’autorità giudiziaria; il provvedimento ha comportato anche l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Un terzo motociclista è risultato privo della prescritta revisione del mezzo, mentre un altro circolava benché avesse la patente scaduta da oltre sei mesi. Per questo motivo il documento di guida è stato ritirato e verrà restituito soltanto dopo la prescritta visita medica di idoneità. Infine, un quinto centauro circolava tranquillamente lungo la strada statale 63 benché fosse privo di copertura assicurativa. Gli agenti della polstrada castelnovesi – coordinati dal sostituto commissario Roberto Rocchi – hanno immediatamente bloccato il conducente e sottoposto a sequestro amministrativo la potente moto.

Nel frattempo rimane ricoverato all’ospedale modenese di Baggiovara, il centauro 47enne che domenica pomeriggio a Cavola di Toano è fuoriuscito dalla strada schiantandosi contro una grossa siepe. La polstrada di Castenovo ne’ Monti sta valutando le responsabilità del conducente che trasportava anche la compagna 38enne, pure lei rimasta ferita.