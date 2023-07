La band Calaluna, uno dei principali gruppi tributo a Fabrizio de André a livello nazionale, si esibirà giovedì 27 luglio in piazza Gina Borellini a Concordia nell’ambito della rassegna estiva Concordia sotto le stelle, promossa dall’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo offerto dai Calaluna mira a riprodurre le atmosfere magiche e le sonorità originali dei brani di Fabrizio de André e vuole essere un viaggio tra le canzoni più belle e rappresentative del suo repertorio. Il concerto-tributo è un viaggio unico tra stili, ritmi e linguaggi diversi: in pochi minuti si passa senza soluzione di continuità dal dialetto sardo al portoghese, dalle atmosfere mediterranee in genovese ai concept album più geniali, fino alle ballate indimenticabili dei primi anni. Durante il concerto si potranno ritrovare i brani più celebri come Bocca di Rosa, Don Raffaè o Il Pescatore, ma anche gioielli quasi sconosciuti come Giugno ‘73 o Zirichiltaggia. Lo spettacolo è anche l’occasione per scoprire gli aneddoti e i significati nascosti dietro le parole di de Andrè.

I Calaluna sono 9 musicisti professionisti con oltre 70 concerti realizzati in Italia che si pongono l’obiettivo di far scoprire le canzoni e le parole del cantautore genovese a chi non le conosce, e ricordarle a chi le ama.

L’ingresso è libero e sarà attivo un servizio ristoro a cura di Pro Loco Concordia.