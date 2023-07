Quattordici appuntamenti (quattro in più della scorsa edizione), tutti gratuiti, al fresco del parco Berlinguer.

Dal 10 agosto al 10 settembre torna “Tutti giù nel parco”, tradizionale rassegna organizzata dalla Consulta B (Attività culturali, educative e celebrative), con il patrocinio della Città di Carpi, inserita nel programma della “Carpi Estate”.

La Giunta ha deliberato oggi, con uno stanziamento di 20.000 euro, il cartellone dell’edizione 2023 con appuntamenti pensati per tutti i gusti e le età fra musica, teatro, stand up comedy, incontri e spettacoli per famiglie.

Tra i protagonisti delle serate ci sono volti noti come Marco Ligabue e Andrea Barbi, il comico Nathan Kiboba del programma “Le Iene”, gli attori Beppe Casales e Maria Antonietta Centoducati con spettacoli di teatro civile, ma anche i Popinga e Marco Dieci con omaggi alla tradizione cantautorale, la world music di Aramà, le risate in dialetto con “La Vintarola”, i concerti jazz e gli spettacoli per bambini.

Sottolinea Davide Dalle Ave, Assessore alla Cultura: « Anche nel 2023 rinnoviamo l’impegno per una rassegna molto amata dai carpigiani, quest’anno arricchita di ulteriori appuntamenti pensati per trascorrere una serata al fresco assistendo ad eventi accomunati dalla qualità della proposta. Ringrazio la Consulta B, la sua presidente Emidia Dotti e tutte le associazioni che ne fanno parte per aver messo in piedi una rassegna capace di valorizzare gli spazi verdi del territorio con occasioni culturali e momenti di riflessione all’insegna dello stare insieme e della condivisione ».

TUTTI GIU’ NEL PARCO 2023 – PROGRAMMA

Parco Berlinguer

Giovedì 10 agosto (ore 21:30)

Women in Rock Storie di donne in musica e parole (a cura di associazione Vivere Donna Aps)

Venerdì 11 agosto (ore 21:30)

Aramà in concerto World music (a cura di Arci Modena)

Martedì 22 agosto (ore 21:30)

Nathan Kiboba – Black Friday Stand up comedy (a cura di Arci Modena)

Giovedì 24 agosto (ore 21:30)

Meno meel ch’agh sam nueter Commedia dialettale Compagnia “La Vintarola”

Lunedì 28 agosto (ore 21:30)

Popinga in concerto Folk rock (a cura di Arci Modena)

Martedì 29 agosto (ore 21:00)

Music Mania Project EmoAzioni in musica (a cura di Musica&Sport per Carpi)

Mercoledì 30 agosto (ore 21:00)

Immagina Spettacolo per bambini e famiglie – Compagnia “Teatro al quadrato” (a cura di CIF-Centro Italiano Femminile)

Giovedì 31 agosto (ore 21:00)

Le donne in Carpi Storie umoristiche femminili (a cura di UDI-Unione Donne Italiane)

Venerdì 1° settembre (ore 21:00)

La Bianca, la Blu e la Rossa – Spettacolo per bambini e famiglie di Alice Bassi (a cura di CIF-Centro Italiano Femminile)

Domenica 3 settembre (ore 21:00)

All’alba vincerò – Spettacolo sul gioco d’azzardo patologico – Regia di Maria Antonietta Centoducati (a cura di CSV Terre Estensi ODV)

Lunedì 4 settembre (ore 21:00)

Salutami tuo fratello – Con Andrea Barbi e Marco Ligabue (a cura di Arci Modena)

Martedì 5 settembre (ore 21:00)

Il Monsone – Una storia di capolarato di e con Beppe Casales (a cura di presidio LIBERA)

Sabato 9 settembre (ore 21.:00)

Serata in Jazz con Jazz Mates Quartet e Jam Session Km0 – In collaborazione con il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma (a cura di Musica&Sport per Carpi)

Domenica 10 settembre (ore 21:00)

Hotel Emilia – Tributo ai cantautori emiliani di Marco Dieci (a cura di Università per la libera età “Natalia Ginzburg”)