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Paella spagnola, carne argentina, coccoretti belgi, canederli tirolesi, ceramiche inglesi, essenze francesi. Dal 5 al 7 giugno, il centro storico di Modena diventa il palcoscenico del Mercato Europeo, giunto alla sua diciannovesima edizione: tre giornate consecutive, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, in cui oltre cento espositori italiani, europei e internazionali animano le strade del cuore cittadino con sapori, profumi e tradizioni di oltre trenta paesi. La manifestazione è organizzata da Fiva-Confcommercio con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e della Camera di Commercio.

L’evento accoglie ogni anno un pubblico sempre più numeroso grazie alla presenza di oltre cento espositori italiani, europei e internazionali, con una proposta che abbraccia culture e tradizioni di oltre trenta paesi.

I banchi allestiti lungo le vie del centro propongono specialità di street food preparate al momento: l’offerta gastronomica spazia dalla paella spagnola alla carne argentina alla brace, dai coccoretti belgi ai canederli tirolesi, dallo strudel austriaco alla focaccia genovese e alla farinata ligure, fino ai biscotti inglesi e a molte altre proposte che attraversano l’Europa e i suoi confini.

Accanto alle specialità gastronomiche, la manifestazione propone una selezione di artigianato di qualità proveniente da tutto il mondo: ceramiche inglesi, essenze francesi, bigiotteria, foulard in bambù e abbigliamento tecnico.

“Siamo giunti alla diciannovesima edizione di una manifestazione sempre più attesa e apprezzata, che organizziamo con orgoglio” – dichiara Tommaso Leone, presidente di Confcommercio Modena – “Il Mercato Europeo consente di viaggiare tra le culture e i sapori del mondo senza uscire dal centro di Modena: un appuntamento che ogni anno cresce in partecipazione e che contribuisce a rendere vivo il nostro centro storico, attirando visitatori curiosi e appassionati da tutto il territorio”.