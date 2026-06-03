<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Gli studenti delle classi 4A e 4E del Liceo Classico e Linguistico “Muratori San Carlo” di Modena hanno conquistato il primo posto assoluto nella categoria “Scuole Superiori” al prestigioso Contest nazionale Minecraft “La Riviera di Ulisse: Percorsi immersivi tra mito e storia”.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso venerdì 29 maggio nella suggestiva cornice del Castello di Minturno. La vittoria dei ragazzi modenesi assume un valore straordinario considerando i numeri della competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 3.400 studenti e 600 docenti provenienti da istituti scolastici di ben 16 regioni italiane.

Il progetto vincitore, intitolato “Ulisse: rotte antiche, mondi nuovi”, è stato realizzato con la guida delle professoresse Maria De Crescenzo e Rita Ferrari. Gli studenti hanno saputo trasformare l’eroe omerico in un vero e proprio viaggiatore interdimensionale. La giuria ha premiato l’originalità e il rigore scientifico dell’opera: i ragazzi hanno infatti unito la precisione filologica del greco antico – inserendo all’interno del videogioco tracce audio recitate nella metrica originale – alle infinite possibilità creative e costruttive offerte dalla piattaforma Minecraft.

Per celebrare questo importante traguardo e condividere il lavoro con la cittadinanza, mercoledì 3 giugno alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Muratori San Carlo”, si è tenuto un momento di restituzione pubblica durante il quale gli studenti hanno il progetto ricevendo gli attestati ufficiali da parte del dirigente scolastico Luigi Vaccari.

La realizzazione e il successo dell’iniziativa sono stati possibili anche grazie al fondamentale sostegno garantito dal Rotary Club di Modena, a cui va il ringraziamento dell’istituto e del territorio per la costante attenzione alla crescita culturale dei giovani.