Il cartellone degli spettacoli presentato con il nome Sassuolo Grandi Eventi 2023, (curato dalla GP Eventi per il Comune di Sassuolo), ha portato finora in città a partire dal 22 giugno scorso quattro dei cinque momenti di spettacolo e musica previsti.

Ad inaugurare la rassegna presso la splendida location di Piazzale Della Rosa, a pochi metri da Palazzo Ducale è stato il tenore e artista Pop Matteo Macchioni con un suo concerto esclusivo.

È stata poi la volta della comicità dirompente di Andrea Pucci che ha divertito per più di due ore, una vastissima platea.

All’interno della stessa proposta artistica ma anche come inaugurazione dei “Giovedì sotto le Stelle”, si sono riaccese le luci sul palco della Prefinale del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato a cantautori conosciuti o emergenti (6 luglio), voluto e realizzato da Riccardo Benini e Alberto Bertoli.

Per la quarta proposta l’Amministrazione Comunale e Giancleofe Puddu, si sono voluti superare portando una data del Tour di Nek e Renga lo scorso 14 luglio in un luogo dove i grandi eventi non erano ancora arrivati, ovvero all’interno del bellissimo parco Vistarino di Sassuolo.

Mercoledì 26 luglio si conclude dunque la bella kermesse artistica con l’arrivo in città (piazzale Della Rosa), dalle 21:30 del comico Max Angioni.

Angioni è un volto conosciutissimo della comicità italiana, grazie a fortunate partecipazioni a trasmissioni televisive come Italia’s got talent e LOL – Chi ride è fuori.

Massimiliano (questo il suo nome), è stato per diversi anni nel cast Zelig portando in scena personaggi come John Snow, Acquaman e l’Ultimo Jedi.

Angioni è ritenuto da molti addetti ai lavori, un assoluto talento del genere definito stand up comedy e i suoi seguitissimi spettacoli in giro per l’Italia in questa estate 2023, ne sono probabilmente la prova.

Non resta che prendere posto in platea per questo ultimo atteso evento, di una rassegna che possiamo definire decisamente riuscita.

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone – VIVATICKET

Claudio Corrado