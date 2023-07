Ieri sera intorno alle 23:30, squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Ozzano dell’Emilia, dov’era in corso la Sagra del Tortellone, per un incendio di sterpaglie. L’incendio, presumibilmente scaturito da qualche favilla generata dai fuochi di artificio effettuati nell’ultima serata della Sagra, ha interessato una piccola porzione – circa 20 mq – di terreno intorno a dove erano posizionati i fuochi d’artificio. Le squadre hanno poi provveduto alla messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.