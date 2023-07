Passare direttamente dai banchi di una scuola professionale ad un lavoro stabile in azienda, conseguendo al contempo un titolo equivalente al diploma professionale ed accrescendo così le proprie competenze e possibilità lavorative. E’ questa l’opportunità che SETA offre ai ragazzi che frequentano i corsi in ambito automotive ed elettrotecnico dell’Edseg “Città dei Ragazzi” di Modena, con cui è stata avviata una innovativa forma di collaborazione che offre vantaggi concreti a tutti i soggetti coinvolti.

Il Protocollo di Intesa – siglato oggi da Antonio Nicolini (Presidente di SETA) e don Stefano Violi (Presidente Edseg “Città dei Ragazzi”) – delinea il percorso formativo che seguiranno i ragazzi. I primi due giovani a settembre faranno il loro ingresso in azienda, dove saranno inquadrati con un contratto di apprendistato di primo livello che offre un doppio vantaggio: permette ai giovani studenti di conseguire un diploma professionale maturando contemporaneamente in azienda un’esperienza lavorativa retribuita, coerente con il Piano formativo individuale predisposto dalla scuola; facilita il processo attraverso il quale le aziende possono individuare e formare lavoratori qualificati, che al termine del percorso possono diventare preziose risorse da inquadrare nel proprio organico. Gli studenti otterranno quindi il diploma di “Tecnico nella gestione e manutenzione di macchine e impianti”, e si assicureranno un posto di lavoro a tempo indeterminato nel settore manutenzione di SETA, che garantisce loro un immediato sbocco lavorativo come tecnici di autobus e filobus.

“La collaborazione che avviamo con la Città dei Ragazzi di Modena – dichiara Antonio Nicolini, Presidente di SETA – è un’ulteriore azione tesa a migliorare ed integrare la nostra intensa attività di ricerca e selezione di personale qualificato, sempre più difficile da reperire anche in ambito manutentivo. L’accordo risponde ad uno specifico fabbisogno occupazionale riguardante la figura di “Tecnico manutentore”, in relazione alla quale si registra – non solo nella nostra azienda ma in tutto il settore del trasporto pubblico – una costante carenza di offerta di manodopera qualificata. Al contempo, questa partnership testimonia che la nostra è un’azienda con una visione strategica, che persegue il miglioramento continuo ed investe sul futuro: non soltanto in ottica esclusivamente interna, ma ponendo grande attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni, alle quali possiamo offrire concrete opportunità lavorative e di crescita professionale e personale. Siamo particolarmente soddisfatti di aver attivato una preziosa sinergia con una realtà formativa locale di grande storia ed indiscusso valore, che prepara giovani motivati e competenti che possono trovare nella nostra azienda una prospettiva lavorativa naturale per i loro studi, ricoprendo posizioni strategiche per la nostra attività”.

“Per la Città dei Ragazzi e per gli allievi in formazione – dichiara don Stefano Violi – la partnership con SETA ha una grande valenza. Consente ai ragazzi che hanno già assolto l’obbligo formativo di proseguire il percorso e di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze, inserendosi in modo organico in azienda con concrete prospettive di crescita professionale”.

“L’obiettivo del nostro centro di formazione – ha sottolineato Massimiliano Morini, Direttore del Centro di Formazione Professionale E.D.S.E.G. “Città dei Ragazzi” – è di dare agli allievi le competenze necessarie ad entrare nel mondo del lavoro, per questo costruire relazioni stabili con aziende del territorio è un elemento strategico. Alcuni dei nostri allievi hanno visitato la realtà di SETA e ne sono rimasti entusiasti, questo ci ha portato a candidare il progetto formativo alla Regione”.

Il progetto è stato presentato in risposta ad un bando della Regione Emilia-Romagna, che consente l’acquisizione del titolo di diploma professionale in modalità duale – apprendistato di I livello o alternanza rafforzata. Due giovani che hanno appena ultimato i corsi triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di “Operatore Sistemi Elettrico Elettronici per la Mobilità Elettrica” ed “Operatore Meccanico dell’Autoriparazione” saranno quindi inseriti in SETA con un percorso di apprendistato strutturato in tre parti: una parte formativa a cura dell’Edseg “Città dei Ragazzi”; una parte di formazione interna presso SETA nel periodo scolastico; un’attività lavorativa in azienda, principalmente nel periodo extrascolastico. Questa prima fase si concluderà nell’estate 2024, allorchè i ragazzi potranno conseguire la qualifica con valore di diploma e vedranno trasformato il contratto di apprendistato di primo livello in uno di apprendistato professionalizzante dalla durata di 24 mesi, al termine del quale proseguiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come ricorda Antonio Nicolini “L’idea di avviare una collaborazione stabile con la Città dei Ragazzi di Modena è figlia di una positiva esperienza vissuta nel mese di aprile, quando alcune classi dell’istituto di formazione sono venute in visita didattica nella nostra azienda durante la prima edizione dello Student Day. In quell’occasione abbiamo potuto toccare con mano l’elevato livello di preparazione dei ragazzi, ma anche quanta attenzione ed interesse hanno mostrato nei confronti dell’attività svolta da SETA. Da lì è partito uno scambio di idee che ha portato, in tempi brevissimi, a questa partnership che sarà sicuramente foriera di grande soddisfazione per entrambe le parti”.