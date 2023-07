Si svolgerà anche quest’anno a Bologna la seconda edizione del Festival “Manu Scribere”, il primo festival italiano dedicato alla scrittura a Mano (www.manuscribere.it), promosso dall’Associazione Grafologica Italiana (AGI) in collaborazione con l’Istituto Grafologico Internazionale “G.Moretti” di Urbino e la Campagna per il Diritto di Scrivere a Mano. La seconda edizione della manifestazione, che si terrà il 30 settembre e il 1 ottobre prossimi alla Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna, è dedicata ai giovani.

A dialogare con loro ci saranno antropologi, grafologi, illustratori, street artist, scrittori, calligrafi, tutti accomunati dall’amore per la scrittura.

“Questa edizione del festival mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di educare fin da piccoli alla scrittura a mano e della necessità di tutelare la scrittura come patrimonio immateriale dell’umanità – spiega Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell’Associazione Grafologica Italiana (AGI) – Nel corso delle due giornate si intende fornire a insegnanti e professionisti, che a vario titolo hanno a che fare con la delicata età evolutiva, momenti di riflessione approfondita con figure autorevoli nel campo dell’educazione e della cultura.

Non dimentichiamo che attraverso la scrittura comunichiamo noi stessi agli altri in modo unico e personale. La scrittura a mano è dunque una competenza che non dobbiamo perdere. Se ciò avvenisse, sarebbe a scapito di una parte importante della nostra umanità. La grafologia è uno strumento che si può rivelare molto utile nella cassetta degli attrezzi di un educatore”.

Tanti i temi trattati: dalla street art all’hand lettering, dalla calligrafia alla grafologia,

dall’illustrazione alla psicologia della scrittura.

Tutti pezzi di un unico puzzle che riconduce alle grandi opportunità che si celano dietro la scrittura a mano.

La 2a edizione del Festival “Manu Scribere”, il primo festival italiano dedicato alla scrittura a

Mano, offrirà anche la possibilità di sperimentare in vario modo le proprie abilità scrittorie grazie ai laboratori rivolti a ragazzi e adulti. Tutti completamente gratuiti e prenotabili collegandosi al sito www.manuscribere.it

A illustrare le potenzialità della scrittura a mano e le sue infinite applicazioni saranno Marco Aime, antropologo, scrittore e docente di Antropologia all’università di Genova; Carla Salmaso, orientatrice e grafologa; Cristina Portolano, illustratrice testi per ragazzi; Annalisa Strada, insegnante e scrittrice di libri per bambini e ragazzi; Gep Caserta, street artist; Otto Gabos, fumettista e illustratore; Antonello Pizzi, consulente grafologo e docente di Grafologia; Carlo Nofri, portavoce Città Italiane Unesco per l’apprendimento; Fermino Giacometti, presidente istituto “G. Moretti”; Barbara Di Giusto, consulente grafologa; Rossella Certini, pedagogista; Iride Conficoni, grafologa; Annarita Di Buono, pediatra; Patrizio Bianchi, economista e politico italiano.

Per informazioni, programma e prenotazione eventi e/o laboratori www.manuscribere.it