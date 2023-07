A partire dal tardo pomeriggio di domani venerdì 28 luglio verrà riaperta la strada SP7 “Valle dell’Idice” dal km 17+170 al km 17+500 in località Monterenzio con le seguenti limitazioni nei giorni festivi e di notte, a senso unico alternato regolato da semaforo

nei giorni feriali indicativamente dalle 8 alle 17 (orari lavorativi) per ancora 2 settimane, con ripristino della deviazione sul Guadolo, tranne bus di linea TPER (che potranno attraversare il cantiere della SP7).

Lungo questo tratto di strada, ancora interrotto a seguito dell’alluvione dello scorso maggio per un grave dissesto della sede stradale, era stato aperto a fine giugno con ordinanza del Comune di Monterenzio un guado che permetteva il transito dei veicoli sul torrente Idice, consentendo altresì il collegamento temporaneo tra i due tratti spezzati di SP7 Valle dell’Idice.

Paolo Crescimbeni, consigliere delegato alle Infrastrutture viarie e alla Manutenzione delle strade, dichiara: “Vorrei ringraziare i tecnici della Città metropolitana di Bologna e l’impresa per l’impegno che stanno mettendo per la riapertura della SP 7.

Avevamo preso l’impegno con amministratori e cittadini di riaprirla il 31.7.2023 con senso unico alternato, grazie all’intenso lavoro riusciremo a riaprirla fin dal tardo pomeriggio di domani 28.7.2023.

Naturalmente il lavoro proseguirà anche nel mese di agosto per riavere il normale uso della strada.

Nelle prossime settimane sarà presente in cantiere una macchina speciale che durante le fasi di lavorazione richiederà l’impiego di personale per regolare il traffico.

Confidiamo nel governo e nel suo commissario per una fattiva e celere collaborazione tra cui i rimborsi per quanto è stato fatto in di questa emergenza. Tali risorse ci permetteranno altre manutenzioni e servizi necessari ai territori e ai cittadini della Città Metropolitana di Bologna”.