Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero tre giovani, di età compresa fra i 19 e 20 anni, per aver aggredito un minorenne in uno dei locali della movida mirandolese, la sera del 22 giugno scorso.

Nello specifico i tre, facendo ingresso in un noto locale, si avvicinavano alla comitiva della vittima. Con la scusa di invitarla fuori per parlare, facevano alzare la vittima e la colpivano con schiaffi e pugni. Allontanati grazie all’intervento di alcuni avventori del locale, veniva allertata anche la locale Volante della Polizia di Stato che giungeva immediatamente sul posto per accertare i fatti. La vittima veniva portata al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticato un trauma policontusivo con prognosi di giorni 5.

All’esito delle indagini condotte dal Settore Anticrimine del Commissariato di Mirandola, sono stati denunciati a piede libero due giovani italiani e un giovane marocchino per lesioni personali in concorso, aggravate dai futili motivi, ai danni di minore.

La loro posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.