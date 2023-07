A tarda notte tenta di entrare in un panificio, forzando la porta posteriore dell’esercizio commerciale con un piede di porco. Vistosi scoperto decide di andare via, ma era stato filmato da un passante, durante l’azione delittuosa, che nel frattempo aveva allertato i carabinieri, ai quali consegnava il video.

Per questi motivi con le accuse di tentato furto aggravato e danneggiamento i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 54anni residente nel comprensorio ceramico.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti risale alla notte del 23 luglio scorso, quando intorno alle ore 01:30, il 54enne si era recato presso un panificio situato a Scandiano, e con un piede di porco aveva forzato la porta del retrobottega.

L’uomo veniva notato da un passante, il quale, ha prontamente contattato il numero d’emergenza 112 e registrato un video in cui si nota il presunto ladro, intento a commettere l’azione delittuosa. Quando il 54enne si è visto scoperto, desisteva dal proseguire nell’azione criminosa e tentava di andare via, ma veniva bloccato dall’arrivo dei carabinieri della tenenza di Scandiano, i quali giunti sul posto, trovavano il cittadino che li aveva allertati, che consegnava ai militari il video che riprendeva il l’uomo intento a forzare la porta.

I militari procedevano alla perquisizione personale dell’uomo, che si concludeva con esito negativo, non essendo stato rinvenuto alcuno strumento di effrazione. Dal sopralluogo, i militari avevano modo di constatare che la porta dell’attività commerciale risultava forzata e danneggiata. L’uomo nell’immediatezza, riferiva di essersi disfatto dell’arnese da scasso gettandolo via. I militari dopo aver visionavano il filmato che gli era stato consegnato, acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati circostanza per cui l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati.