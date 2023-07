Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un altro servizio di controllo straordinario nel centro storico (Parco Novisad, Piazza Matteotti e Via Taglio), Viale Gramsci, Parco XXII Aprile, Parco Novisad e nella zona della Stazione Autocorriere, al fine di prevenire e contrastare reati di strada e altri illeciti connessi con le sostanze stupefacenti.

Il servizio rientra nella pianificazione disposta dal Comando Provinciale di Modena, mediante l’impiego di Carabinieri delle Stazioni urbane e delle Compagnie contermini.

Le zone controllate sono quelle ritenute più esposte alla commissione dei reati predatori, dove in passato sono stati registrati alcuni episodi di illegalità.

Nell’ambito di tali attività, 96 persone sono state identificate e 64 veicoli controllati, impiegando sei pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Modena e dei comuni limitrofi, oltreché del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia.

Nel corso del servizio, tra le persone controllate, una è risultata priva di permesso di soggiorno per la quale è stata avviata all’Ufficio Immigrazioni della locale Questura per le conseguenti procedure per l’emissione del provvedimento di espulsione.