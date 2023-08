Sul ramo di allacciamento Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di questa sera martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 agosto, sarà chiuso lo svincolo che immette alla stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Vignola. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di entrata con provenienza Bologna città.