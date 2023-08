Stanno entrando in vigore in questi giorni alcune modifiche al sistema dei parcheggi del centro, disposte dall’Amministrazione comunale.

Spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Giorgio Severi: “Queste modifiche fanno seguito a diverse segnalazioni che ci sono pervenute anche da parte di commercianti nei mesi scorsi, e hanno l’obiettivo di migliorare il sistema di “rotazione” delle auto che potranno trovare più facilmente parcheggio in centro. In piazza Peretti, dove è stata recentemente riqualificata la pavimentazione, i 9 posti auto che precedentemente erano “bianchi”, sono stati istituiti a pagamento, e sono stati anche aggiunti altri 3 posti auto e 4 per le moto, oltre a una postazione per carico e scarico.

In Piazza Martiri della Libertà i 33 parcheggi bianchi, che erano a permanenza libera, ora saranno regolati con il disco orario e la possibilità di permanenza 60 minuti.

Rispetto ai parcheggi a pagamento, le tariffe restano invariate ma abbiamo aumentato la franchigia di sosta gratuita: rispetto ai 15 minuti attuali, viene portata a 30 minuti. In caso di una sosta breve quindi, sarà possibile premere il tasto verde sui parchimetri per ricevere il biglietto gratuito nei parcheggi blu per 30 minuti. Tale variazione entrerà in vigore dal 7 agosto. Ricordiamo inoltre che per chi abbia necessità di parcheggiare per soste più lunghe, ci sono a disposizione i numerosi parcheggi liberi di piazzale Matteotti.

Infine, sono stati ri-segnati tutti i parcheggi rosa, e ne sono stati istituiti altri 3 tra Castelnovo Monti e Felina: si tratta dei parcheggi riservati alle donne in gravidanza ed agli accompagnatori dei bambini fino ad un anno d’età. L’utilizzo degli stalli dedicati è legato al rilascio di specifica autorizzazione che gli interessati dovranno esporre sul veicolo. L’autorizzazione è rilasciata gratuitamente rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del Comune”. Conclude Severi: “Contestualmente, prosegue anche l’installazione di alcune colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, nella direzione della mobilità sostenibile: oltre alle due ultra-veloci installate nei mesi scorsi in piazza Gramsci, ne abbiamo una nel parcheggio presso il centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra e una a Felina”.