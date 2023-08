Ecco in arrivo un novo spettacolo musicale presso la favolosa corte del Castello di Spezzano per la rassegna “Note di Notte”, ricco calendario sostenuto da Fondazione Modena e organizzato dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 e Amici della Musica Nino Rota.

Martedì 8 agosto alle 21.00 arriveranno Claudio Marinelli e Massimiliano Barbolini: tra sound ed enologia, note musicali accompagnate da una opzionale degustazione del vino di una nota cantina del territorio. Un viaggio nello spirito e nell’anima dell’Italia e della musica italiana, dall’opera alle canzoni tradizionali italiane, con tutto l’umorismo e la leggerezza di Fellini e Benigni. Un nuovo modo di presentare il “Belcanto italiano” in cui il melodramma incontra il divertimento attraverso il repertorio immortale di Caruso, Pavarotti, Bocelli, tra gli altri artisti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Contatti: castellospezzano@gmail.com oppure 335/440372