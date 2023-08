Continua con l’ultimo step l’estensione dei nuovi servizi ambientali a Formigine. Il Comune sta infatti per completare la trasformazione e da lunedì 7 agosto la nuova raccolta differenziata arriverà anche in centro storico e in zona Corassori, dove sarà adottato il sistema misto come nelle altre aree residenziali. Nel forese e nelle zone artigianali industriali (Zai) c’è invece il porta a porta integrale.

Il sistema misto

Anche in centro e nel quartiere Corassori al ritiro domiciliare di carta/cartone si affiancherà quello di plastica/lattine, in base al nuovo calendario. Altra evoluzione di rilievo è che le due raccolte porta a porta saranno effettuate in sacchi. Per tutte le rimanenti frazioni di rifiuti (vetro, sfalci e potature, organico e indifferenziato), la raccolta si manterrà stradale. L’unica evoluzione, in questo caso, sarà l’apertura dei contenitori dell’indifferenziato attraverso la Carta Smeraldo (fisica e virtuale).

I cittadini del centro storico e quartiere Corassori (calendario azzurro) così come tutti coloro che abitano nella zona residenziale (calendario verde), dovranno quindi seguire il nuovo calendario della raccolta porta a porta che prevede il ritiro martedì del sacco azzurro di carta/cartone e mercoledì del sacco giallo di plastica/lattine. Sempre mercoledì è pianificato il ritiro di carta/cartone per le utenze produttive e commerciali. Le esposizioni dei rifiuti dovranno essere sempre effettuate la sera prima del giorno di raccolta, indicativamente fra le 20 e la mezzanotte.

Dove ritirare i kit

A oggi l’80,5% dei cittadini ha già ritirato il kit e la tessera. Si invita chi non lo avesse ancora fatto a rivolgersi alla Casa Smeraldo presso il gazebo all’esterno dello Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia, fino al 2 settembre, con i seguenti giorni e orari di apertura:

Lunedì dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 14,15 alle 17,45

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08,15 alle 12,15

Giovedì dalle 8,15 alle 13,30 e dalle 14,15 alle 17,45

Chiusure estive: 12, 14, 15, 19 e 24 agosto

A partire dal mese di settembre, chi non avesse ritirato il kit e la tessera può comunque farlo presso la Stazione ecologica Boomerang, in via Copernico a Casinalbo. (Orario estivo: lunedì 15 – 19; da martedì a sabato 9-12 e 15-19; domenica 9-12. Orario invernale: lunedì14-18; da martedì a sabato 9 -12 e 14-18; domenica 9-12).