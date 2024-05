Si terrà mercoledì 22 maggio il secondo appuntamento con Futuro Presente, la rassegna che indaga le grandi transizioni del nostro tempo organizzata da Nous Medias con Pandora Rivista.

Come il precedente incontro, la conferenza è in programma al Castello di Formigine a partire dalle 21. Tema della serata sarà l’economia con il convegno “Quale economia? Discutendo i paradigmi economici”. A salire sul palco saranno i professori Emanuele Felice e Stefano Zamagni, che confronteranno due approcci al pensiero economico che ne mettono, da prospettive differenti, in questione alcuni assunti. L’evento è a ingresso libero.

Emanuele Felice: professore ordinario di Economia della cultura e Storia economica all’Università IULM di Milano. Ha insegnato alle Università di Chieti-Pescara, Bologna, Siena, Siviglia e all’Universitat Autònoma de Barcelona. È autore di: La conquista dei diritti. Un’idea della storia e Storia economica della felicità, editi da il Mulino.

Stefano Zamagni: professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e Presidente emerito della Pontificia Accademia delle Scienze. Presidente della Commissione Scientifica di AICCON ed ex presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore. È autore di: Responsabili. Come civilizzare il mercato e L’economia civile, editi da il Mulino.