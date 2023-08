Ha tentato di rubare di una bicicletta ma è stato denunciato dalla Polizia locale di Modena un 18enne fermato dopo la segnalazione di un taxista: raggiunto dagli operatori in motocicletta dopo aver tentato la fuga, è stato anche trovato in possesso di un cacciavite, sequestrato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, in prossimità della stazione dei treni.

A notare il 18enne che stava armeggiando nei pressi di una bici assicurata a un palo in via Galvani è stato, in particolare, il conducente di un taxi. L’uomo ha avvertito una pattuglia della zona 1 della Polizia locale, in transito in zona, impegnata nelle consuete attività di presidio del centro storico. Gli operatori, due motociclisti, hanno raggiunto così il luogo segnalato, dove, effettivamente, si stava svolgendo il furto. Alla vista della Polizia locale l’autore ha cercato di allontanarsi, attraversando viale Monte Kosica, dove ha rischiato di essere investito dai mezzi in transito, e ha proseguito in via Bonasi. Qui però, nonostante abbia opposto resistenza, è stato bloccato. Dalla perquisizione è emerso un cacciavite multiuso della lunghezza di 15 centimetri che è stato sequestrato.

Accompagnato al Comando di via Galilei, il 18enne, originario della Tunisia e regolare in Italia, è stato identificato. Dagli accertamenti sulle banche dati ministeriali è risultato che si tratta di una persona nota alle forze dell’ordine, anche attraverso alcuni alias e con precedenti per reati legati agli stupefacenti. È scattata la denuncia, quindi, con le accuse di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.