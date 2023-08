Squadre dei Vigili del fuoco, stamane poco prima delle 5:00, sono intervenute ad Altedo per un principio di incendio in una fabbrica trasformazione rottami ferrosi e metallici. Le squadre hanno operato per l’estinzione e la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Alle 22:00 circa i Vigili del fuoco erano intervenuti a Bologna, in Via Agucchi, per un principio di incendio in un mezzo compattatore di Hera. Estinto il principio d’incendio gli operato del 115 hanno messo in sicurezza lo scenario. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.