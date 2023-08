L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha convocato un tavolo di lavoro con il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per condividere tempi e modalità di azioni di miglioramento differenziata del servizio rifiuti nel territorio comunale.

Il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, insieme all’Assessore per la Transizione Ambientale ed Energetica Sarah Testoni, hanno incontrato i referenti del Gruppo Hera e del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che hanno ottenuto l’affidamento del servizio per affrontare in particolare, alcune criticità emerse sui ritiri del porta a porta in certe zone del forese e sul sistema di raccolta stradale.

L’incontro è stato utile per condividere un programma di azioni che saranno monitorate dal Gestore e dall’Ufficio Ambiente, iniziando dal miglioramento della formazione degli operatori, sulle mappe delle cosiddette “prese” nel forese, attività che consentirà ai nuovi operatori una migliore e più efficace conoscenza del territorio, in particolare delle zone rurali del comune. Oltre alla formazione degli operatori, inoltre, è stata condivisa la necessità di intensificare le squadre attive, per recuperare le mancate “prese”.

Un focus è stato dedicato anche al decoro urbano, avendo previsto nel Piano economico finanziario dell’anno in corso un aumento della pulizia stradale meccanizzata. Tra i temi affrontati, anche quello relativo al Centro di Raccolta affinché possa essere fruito dai cittadini con maggiore facilità.

“Siamo soddisfatti della risposta del Gestore e della volontà di affrontare i problemi – commenta il Sindaco Giovanni Gargano – l’obiettivo comune è risolvere le criticità prima possibile, condividendo necessità e soluzioni anche con tutte le componenti ed esecutori del raggruppamento temporaneo d’impresa e mettendo in campo tutte le azioni necessarie per dare risposta ai cittadini, in modo che queste siano sempre più tempestive. Voglio anche sottolineare il grande sforzo messo in campo dal Gestore, in occasione della recente forte grandinata che ha interessato il comune, con il tempestivo recupero e smaltimento di una enorme quantità di scarti verdi, attività che è tuttora in corso”.