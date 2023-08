Ieri sera verso le 20:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castel del Rio in via Pertini per la messa in sicurezza di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Sul posto, per gli adempimenti di competenza, i carabinieri. Nessuna persona coinvolta.

Nel pomeriggio intorno alle 18:00, le squadre dei Vigili del fuoco erano intervenute a Medicina per un incendio che interessava un mezzo agricolo. Le squadre hanno provveduto all’estinzione del rogo e del relativo piccolo incendio sterpaglie che si era generato. Nessuna persona coinvolta.