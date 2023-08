Ha ricevuto la telefonata di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine il quale ha indotto la vittima, un’anziana di 70 anni, a credere che la propria figlia fosse rimasta coinvolta in un sinistro stradale e che, al fine di definire e chiudere la pratica, fosse necessario pagare immediatamente la somma di 6.500,00 euro.

L’uomo riferiva alla povera malcapitata, che da lì a poco, un incaricato sarebbe passato presso la sua abitazione per ritirare i soldi. Poco dopo la conversazione telefonica, bussava alla porta della donna uno sconosciuto. L’anziana non avendo con sé contanti, molto preoccupata per le sorti di sua figlia, consegnava al malvivente monili in oro per un valore di 3.000,00, ottenuti i quali l’uomo si dileguava immediatamente. L’anziana donna, successivamente percepito di essere stata raggirata, dava l’allarme ai carabinieri.

Si riaffaccia nel reggiano la collaudata “tecnica” architettata da malviventi senza scrupoli, che dopo uno studio scrupoloso delle vittime agiscono portando a segno la truffa. Nonostante quindi la forte campagna di sensibilizzazione portata avanti da anni dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, con continui inviti a diffidare dagli estranei, i malviventi proseguono nella vile condotta truffaldina.

Fermo restando le risultanze investigative su questo ennesimo episodio, i carabinieri invitano ancora una volta tutti gli anziani a diffidare dagli estranei e ai familiari degli anziani a ricordare ai loro cari di non aprire agli sconosciuti, rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta proprio agli anziani, ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, aiutare a non “restare vittime” di questi farabutti: