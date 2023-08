La violenta grandinata, che ha colpito Castelfranco Emilia lo scorso 3 luglio, ha causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività produttive, ai terreni agricoli e alle colture del territorio comunale; danni che complessivamente sono stimati pari a 10 milioni di euro. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, sono stati colpiti l’archivio comunale, le palestre e le scuole. In particolar modo, la grandine ha lesionato le coperture delle palestre e degli edifici scolastici: infatti, con la pioggia di venerdì 3 agosto, molteplici sono state le infiltrazioni che si sono manifestate negli edifici su diverse strutture.

“In previsione dell’avvio dell’anno scolastico” spiega il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano “è necessario intervenire con urgenza per ripristinare i danni e consentire la tenuta delle coperture. Nonostante come Comune ci siamo attivati fin da subito, in accordo con Regione, Protezione civile e Provincia, per quantificare e comunicare la stima dei danni sia al patrimonio pubblico che privato, sollecitando risposte e risorse. Al momento dobbiamo intervenire, con le risorse che abbiamo a disposizione”.

“Abbiamo lavorato per poter procedere immediatamente recuperando risorse previste per la manutenzione straordinaria e destinandole a questi interventi, per consentire all’Ufficio tecnico di intervenire in tempi rapidissimi, visto che le scuole apriranno tra un mese ed è necessario che le nostre scuole e le nostre palestre non si allaghino per una banale pioggia” aggiunge l’Assessore al Bilancio, Leonardo Pastore “mettiamo quindi immediatamente a disposizione 170mila euro per gli interventi di riparazione”.

“Le ultime piogge non sono state un fenomeno eccezionale, nonostante ciò le infiltrazioni sono state diffuse, per questo abbiamo voluto prevedere manutenzioni straordinarie urgenti prima dell’arrivo dell’autunno” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Omar Giovanardi “Le scuole su cui è necessario un intervento sulle coperture sono le Scuole Mezzaluna, le Scuole Collodi, le W. Disney e le Guinizelli. Per quanto riguarda le palestre, dobbiamo provvedere a riparare la copertura del Pala Reggiani a Castelfranco, della Palestra Tassoni di Piumazzo e della Palestra di via Punta a Cavazzona.”

Conclude il sindaco, Giovanni Gargano “Per finanziare, com’è doveroso, questi interventi, dovremo rinunciare ad altri interventi manutentivi del patrimonio pubblico, perché al momento non sono stati riconosciuti risarcimenti per l’evento meteo che ci ha colpito. Dovendo intervenire con le risorse a disposizione, non è possibile prevedere la sostituzione delle coperture, il cui importo complessivo invece sarebbe pari a 900mila euro. Auspichiamo presto risposte, soprattutto per i cittadini e le imprese colpite, anche a seguito dell’incontro con il Generale Figliuolo svolto in Provincia di Modena lo scorso 31 luglio, durante il quale abbiamo avuto modo di illustrare quanto accaduto e i danni subiti dal nostro territorio.”