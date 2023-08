Continuano i lavori nelle palestre del territorio. Dopo l’avvio dei cantieri nella palestra Ferraguti di Magreta e in quella della scuola media Fiori di Formigine, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre partiranno i lavori nella palestra della scuola primaria don Milani di Casinalbo. È questa la novità nell’ambito della riqualificazione dell’impiantistica sportiva del Comune di Formigine che nel complesso conta 52 strutture comunali.

L’intervento consiste nel rifacimento di circa 560 mq di pavimentazione che risulta oramai deteriorata a causa dell’uso intensivo e nella tinteggiatura di palestra e spogliatoi. La nuova pavimentazione sarà di tipo elastico e composta da una superficie in linoleum, da un doppio strato intermedio in legno truciolare e da uno strato inferiore in poliuretano.

Le caratteristiche del materiale scelto permetteranno di ottenere una pavimentazione multiuso che consentirà lo svolgimento di molteplici discipline sportive quali pallavolo, basket, calcetto e pattinaggio; sicura in quanto l’elasticità della superficie permetterà di assorbire l’impatto dei movimenti e di conseguenza ridurre i traumi muscolari; igienica poiché il linoleum presenta qualità antibatteriche. La riqualificazione della palestra consentirà quindi di rinnovare e adeguare l’ambiente sia per l’utilizzo scolastico che per la pratica agonistica sportiva. Il cantiere avrà una durata di circa 3 settimane e l’importo dei lavori è di circa 60mila euro.

Dichiara l’Assessore allo sport Marco Biagini: “Continua il nostro lavoro per rendere gli impianti sportivi sempre più performanti. Interventi in una struttura come questa, che oltre ad ospitare gli alunni in orario scolastico apre le porte anche nel pomeriggio per l’attività agonistica, hanno una valenza enorme e ci permettono di lanciare il messaggio dell’importanza di fare sport per tutto l’arco della vita. Lo abbiamo fatto con le palestre all’aperto nei parchi, lo facciamo con i cantieri nelle palestre già esistenti e lo faremo presto con la riqualificazione del Parco dello Sport, intervento che richiederà un investimento di oltre 400mila euro e che porterà alla riqualificazione dell’intera area di viale dello Sport e zone limitrofe, in particolare i campi da tennis”.