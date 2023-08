Sul Raccordo di Casalecchio R14, per consentire le attività di demolizione e ricostruzione del cavalcavia di svincolo, la stazione di Bologna Casalecchio rimarrà chiusa, in entrata verso Ancona/Padova, fino alle 6:00 di sabato 2 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, o Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto, oppure Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in uscita per chi proviene da Ancona/Padova, per consentire l’esecuzione dello stesso intervento.