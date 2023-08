Prosegue “The Guitar Week”, la sezione di “CarpInMusica” dedicata all’arte delle “sei corde”: dopo il concerto inaugurale con il cileno Alberto Cumplido, la rassegna prevede, mercoledì 16 agosto nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, l’esibizione dei chitarristi toscani Roberto Masini e Simona Costantino.

In programma sono musiche di Erik Marchelie, Giuseppe Verdi, Mario Gangi, Johannes Brahms, Paulo Bellinati, Ennio Morricone (di cui proporranno un omaggio alla colonna sonora del film “Nuovo Cinema Paradiso”) e Astor Piazzolla, del quale proporranno una versione di “Adios Nonino” trascritta dallo stesso Masini.

Il duo, formatosi nel 1988, è spesso invitato a esibirsi nei più importanti festival e rassegne chitarristiche in tutta Italia ed all’estero tra cui, nel 2009, gli “Encuentros Internacionales de guitarra Ciudad de Linares – Andres Segovia”, organizzati in occasione delle celebrazioni del centenario della prima esecuzione pubblica e nella ricorrenza del venticinquesimo della morte del grande Maestro spagnolo.

Nel 2014 sono membri della giuria dell’Encuentro Internacional de Guitarra y Piano “Mario Egido” a Vilches (Spagna) e nel 2016 e 2018 del Dimitri Fampas International Guitar Competition (Grecia). Hanno curato le prime esecuzioni di brani per due chitarre di Oliviero Lacagnina (Concerto per due chitarre ed orchestra), Ugo Tonarelli (Andante Lunare), Claudio Vaira (Toccata, Fuga). Loro esecuzioni sono state registrate da RAI 3 e dalla televisione Spagnola.

La loro passione per Astor Piazzolla e per la musica del Sud America li porta a trascrivere per due chitarre numerose pagine di composizioni nate per diversi organici strumentali, creando un repertorio originale per duo chitarristico. Le loro trascrizioni e esecuzioni delle musiche del celebre compositore argentino hanno ricevuto molti consensi ed elogi da musicisti sudamericani tra cui Raul Maldonado.

Mercoledì il concerto carpigiano inizia alle 21:30: ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.