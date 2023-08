Nella mattinata di oggi, 15 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito un approfondito controllo delle cantine di un condominio di viale Crispi. Nessuna traccia di presenza di senzatetto, spacciatori, prostitute e occupanti abusivi.

Sono stati ritrovati alcuni ritagli in plastica, verosimili contenitori di sostanza stupefacente, di epoca risalente. Le cantine non erano invase da ratti, ne’ da scarafaggi, i percorsi erano puliti. All’interno del condominio alcune situazioni di fragilità sociale, che saranno segnalate ai competenti servizi comunali.

L’attività di verifica proseguirà nei prossimi giorni per riscontrare qualche segnalazione di degrado pervenuta, ovvero escludere che non si versi in un procurato allarme.