Questa notte poco dopo l’una, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Umberto Ceva in città, per un sopralluogo di furto all’interno del negozio Asia e Africa Market.

Qui, poco prima, ignoti ladri avevano forzato la porta d’ingresso del market e, una volta all’interno, hanno asportato il danaro riposto nella cassa. Complessivamente il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.