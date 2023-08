È arrivato al Sassuolo a titolo definitivo dal Valencia il centrocampista di origine serba, classe ‘98 Uros Racic.

Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa è passato nel 2018 al Valencia, vanta esperienze nel Tenerife e successivamente nel campionato portoghese con le maglie di Famalicão e Braga.

Chi ha seguito più da vicino questo “gigante” del centrocampo è pronto a scommettere che saprà offrire ad Alessio Dionisi un importante copertura sia in fase offensiva sia in fase di non possesso.

Claudio Corrado